2020/01/02 | 20:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون تؤكد التزامها بتوجيهات الصدر وتشدد على ضرورة إخراج العراق من المأزق السياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/02 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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