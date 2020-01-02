2020/01/02 | 21:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، نبأ مصادرة القوات الامريكية لاجهزة الملاحة الجوية، فيما بينت انها لا تملك هذه الاجهزة من الاساس.

وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تناقلت بعض وسائل الاعلام خبرا غير صحيح عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وان الاجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة هذه القوات".

واضافت "هنا ننفي هذه المعلومات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد ان قيادة العمليات المشتركة لا توجد لديها هذه الأجهزة اصلآ لكونها قيادة عسكرية، كما ندعو وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تنفي مصادرة القوات الامريكية لأجهزة الملاحة الجوية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تنفي مصادرة القوات الامريكية لأجهزة الملاحة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).