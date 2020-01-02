2020/01/02 | 21:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذرت النائبة عالية نصيف من محاولات اقتصاديات بعض الأحزاب الحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات مستغلين فترة حكومة تصريف الأعمال.وقالت نصيف، اليوم :” ان المكاتب الاقتصادية التابعة لبعض الأحزاب تسعى حاليا للحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات في خضم الوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد في ظل حكومة تصريف الأعمال، ومن بين الوزارات المستهدفة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تحذر من محاولات الأحزاب الحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تحذر من محاولات الأحزاب الحصول على مكاسب ومناصب من الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).