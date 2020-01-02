نائب مخاطباً الصدر بعد رسالته: نحن على أهبة الاستعداد وطوع امرك

2020/01/02 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

خاطب النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد رسالة الأخير التي دعا فيها أعضاء مجلس النواب الى تشكيل جبهة وطنية تنقذ العراق من ازمته.

وكتب الزيادي على حسابه الشخصي في ’’تويتر’’، "في كل مرة يضع سماحة السيد مقتدى الصدر، خارطة طريق لإنقاذ العراق من الفاسدين، وتلبية طموح المتظاهرين المنتفضين".

وأضاف "وهذه المرة يطالب ممثلي الشعب ان يتوحدوا".

وتابع مخاطبا الصدر، "نحن على أهبة الاستعداد، وطوع امرك".

ووجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في وقت سابق من، اليوم الخميس، رسالة الى أعضاء مجلس النواب.

وكتب الصدر في تغريدة له على ’’تويتر’’، "كما لم يخب ظني واملي بالشعب العراقي، حينما راهننت على انتفاضته ضد الفساد، وها هو منتفض الى ان يأذن الله تعالى".

وأضاف "اسأل الله ان تشمل هذه الآمال بعض أعضاء مجلس النواب العراقي، ليجمعوا كلمتهم على الإصلاح وليعاهدوا الله والشعب ان يوحدوا صفوفهم بدون انتماءات طائفية او عرقية، او تحت مسميات سياسية جوفاء كالكتلة الأكبر او ما شاكل ذلك، بل من اجل انقاذ العراق من افكاك الفساد والعنف والضياع والتبعية وما الى غير ذلك، ليعود العراق شامخاً وتتحقق مطالب الشعب المطلوب".

بغداد اليوم- خاص

طالب النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، الحكومة العراقية، إلى اخلاء السفارة الامريكية في بغداد من الأسلحة الفتاكة.

وقال الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية العراقية مطالبة

بغداد اليوم _ متابعة

دانت الحكومة السعودية، اليوم الخميس، التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت أمام السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت وسائل اعلام سعودية، أن "الحكومة السعودية تدين وتستنكر الاعتداءات على السفا

بغداد اليوم- بغداد

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، رسالة الى أعضاء مجلس النواب.

وكتب الصدر في تغريدة له على ’’تويتر’’، "كما لم يخب ظني واملي بالشعب العراقي، حينما راهننت على انتفاضته ضد الفساد، وه

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