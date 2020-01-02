محمد علي الشبيبي - التغيير والدولة العميقة‪!‬

2020/01/02 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_الشبيبي منذ اندلاع الحراك الشعبي في الأول من تشرين الأول ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- حتى بدأت تتكشف لنا قوة وتمكن الدولة العميقة وسيطرتها على مفاصل الدولة وقراراتها، حتى أصبحت هي الدولة البديلة وصاحبة القرار تقريباً!.لقد بدأ تشكل الدولة العميقة وأذرعها الضاربة (مدنية أو عسكرية) مع بداية الاحتلال مرافقاً إعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمخابراتية التي حلّها الاحتلال بقرار غبي كان يراد منه تح......

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