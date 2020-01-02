2020/01/02 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_نجيب_السعد كتبه مازالت تطبع وأسمه موجود في مناهج العديد من الكليات والمدارس .
البعض يرى أن رواياته تصبح بمرور الزمن ثقيلة وخرقاء وأحيانا سخيفة .
هل سحر همنغواي يكمن في القصص ؟ لقد أصبحنا اليوم نعرف كل شيء تقريبا عن الكاتب الأمريكي الأكثر شهرة باستثناء الأجابة على هذا السؤال " لماذا ما زلنا نقرأه ؟"تلاشىت أسماء الكثير من معاصريه ، مثل شيروود أندرسون وتوماس وولف وسنكلير لويس – لكن أسم همنغواي مازال حيا تتن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد نجيب السعد - لماذا ما زلنا نقرأ إرنست همنغواي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
البعض يرى أن رواياته تصبح بمرور الزمن ثقيلة وخرقاء وأحيانا سخيفة .
هل سحر همنغواي يكمن في القصص ؟ لقد أصبحنا اليوم نعرف كل شيء تقريبا عن الكاتب الأمريكي الأكثر شهرة باستثناء الأجابة على هذا السؤال " لماذا ما زلنا نقرأه ؟"تلاشىت أسماء الكثير من معاصريه ، مثل شيروود أندرسون وتوماس وولف وسنكلير لويس – لكن أسم همنغواي مازال حيا تتن......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد نجيب السعد - لماذا ما زلنا نقرأ إرنست همنغواي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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