محمد نجيب السعد - لماذا ما زلنا نقرأ إرنست همنغواي؟

2020/01/02 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_نجيب_السعد كتبه مازالت تطبع وأسمه موجود في مناهج العديد من الكليات والمدارس .البعض يرى أن رواياته تصبح بمرور الزمن ثقيلة وخرقاء وأحيانا سخيفة .هل سحر همنغواي يكمن في القصص ؟ لقد أصبحنا اليوم نعرف كل شيء تقريبا عن الكاتب الأمريكي الأكثر شهرة باستثناء الأجابة على هذا السؤال " لماذا ما زلنا نقرأه ؟"تلاشىت أسماء الكثير من معاصريه ، مثل شيروود أندرسون وتوماس وولف وسنكلير لويس – لكن أسم همنغواي مازال حيا تتن......

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