جاسمن ليليان دياب - حول إعادة الإستلاء والتّمكين السّياسيّ والإجتماعيّ: ثورة، حريّة، إنتفاضة.

2020/01/02 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسمن_ليليان_دياب الثورة كانت أنثى.الثّورة كانت كلّ ما عرفته الأنثى.كان مجرد وجودها ثورة.كانت مجرد بقائها ثورة.كان مجرد تصويرها ثورة.الحقوق الإنجابيّة، المواطَنة، الحضانة، العُنف المنزليّ، إجازة الأمومة، المساواة في الأجر، حق الإقتراع، التّحرش الجنسيّ، العُنف الجنسيّ، والإتجار بالجنس.لم يكن الموضوع أنّ ثورة كانت أنثى، وليس أنّ للثّورات أي شخصيّة أخرى.كانت الحركة النسوية مشغولة.وسوف تكون كذلك دائمً......

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