ماذا يريد الصدر ..؟

2020/01/02 | 21:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمد العبودي: .هل يطلب جاهاً وهو المقاوم الأول للإحتلال والإرهاب والفساد؟ هل يريد مالاً وهو الزاهد الأوحد بالاستحقاقات التنفيذية والتشريعية والرئاسية؟ هل يحتاج جمهوراً وهو المحرّك الأقوى […]

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