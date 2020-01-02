الكربولي: الجهة المصرة على توريط العراق مع المجتمع الدولي لاتملك اي خبرة سياسية

2020/01/02 | 21:33 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاعتبر رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، الخميس، ان الجهة المصرة على توريط العراق مع المجتمع الدولي، لاتمتلك اي خبرة سياسية.وقال الكربولي، في تغريدة له...

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