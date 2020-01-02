الصدر يوجه رسالة لنواب البرلمان..

2020/01/02 | 21:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، نواب البرلمان إلى إنقاذ العراق من أفكاك الفساد والعنف والضياع، فيما خاطبهم بالقول :"أجمعوا أمركم وانا معك...

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