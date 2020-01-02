البرلمان التركي يتيح لإردوغان نشر قوات عسكرية في ليبيا

2020/01/02 | 21:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – وافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدّمة من الرئيس رجب طيب إردوغان تسمح بإرسال جنود إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في خطوة تنذر بتصعيد النزاع الدائر في هذا البلد.وخلال جلسة برلمانية استثنائية، صوّت 325 نائباً لصالح المذكرة فيما رفضها 184، وهي تمنح الجيش التركي تفويضا لمدة عام […]

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