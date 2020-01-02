2020/01/02 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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فرنسا تشكر الحكومة على جهود اطلاق سراح صحفيين فرنسيين اختطفا الثلاثاء الماضي

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