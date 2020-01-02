المذيعة اللبنانية نادية بساط تنجو بأعجوبة من حادث سير مروع،

2020/01/02 | 21:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادية بساط مقدمة البرامج والمذيعة اللبنانية المشهورة في محطة MTV نجت بأعجوبة من حادث سير مروع، وتلقت تهاني العديد من زميلاتها وزملائها في الوسط اللبناني.

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