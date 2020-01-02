السيد مقتدى الصدر يدعو إلى توحيد الصف لإنقاذ العراق من التبعية والعنف والضياع والفساد

2020/01/02 | 21:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، رسالة الى أعضاء البرلمان من أجل انقاذ العراق.

وأعرب السيد الصدر في بيان، عن امله من أعضاء البرلمان بأن يوحدوا صفوفهم دون انتماءات طائفية أو عرقية أو تحت مسميات سياسية كالكتلة الأكبر، لإنقاذ العراق من أفكاك الفساد والعنف والضياع والتبعية ليعود شامخا وتتحقق مطالب الشعب المظلوم.

وأشار السيد الصدر الى أنه يوجه نداءه الى كل الشرفاء ومحبي الإصلاح بسنتهم وشيعتهم وكردهم وكل انتماءاتهم بأغلبيتهم واقليتهم، عازيا ذلك الى أن العراق بحاجة الى تكاتفهم وتعاضدهم لانتشاله من أيادي العنف والفساد، وهذه مسؤوليتهم أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.

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