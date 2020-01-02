سائرون تعلق على توجيهات الصدر : الطريق الامثل للخروج من الازمات

2020/01/02 | 21:56 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اكدت كتلة تحالف سائرون النيابية، اليوم الخميس، بان توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الطريق الامثل للخروج من الازمات.وجددت في بيان تلقته /SNG/، “التزامها بتوجيهات سماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) لإنقاذ العراق وتعتبرها الطريق الامثل للخروج من الازمات والمشاكل التي حلّت بالبلاد وعليه فإننا، نجدد دعوتنا لكل الكتل والشخصيات النيابية والوطنية لتوحيد ...

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