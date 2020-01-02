إسبر يوجه “تحذيراً” لكتائب “حزب الله” العراقي.. هذا مضمونه

2020/01/02 | 21:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق وجه وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مساء اليوم الخميس، تحذيراً لـ”كتائب حزب الله” العراقية التابعة لقوات #الحشد_الشعبي.مشدداً على أن تلك الكتائب «ستندم على أي عمل استفزازي […]

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