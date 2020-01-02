2020/01/02 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف مصدر في الجامعة العربية ،اليوم الخميس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية الى ليبيا اذكاءً للصراع وتجاهلا لموقف الجامعة الرافض للتدخلات الخارجية التي تسمح بانتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة العربية تدعو الى حل عربي للنزاع الليبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة العربية تدعو الى حل عربي للنزاع الليبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).