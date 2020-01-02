2020/01/02 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت قيادة القوات المشتركة ،اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لا يوجد لدينا اجهزة الملاحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: لا يوجد لدينا اجهزة الملاحة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: لا يوجد لدينا اجهزة الملاحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).