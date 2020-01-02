العمليات المشتركة: لا يوجد لدينا اجهزة الملاحة

2020/01/02 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة القوات المشتركة ،اليوم الخميس، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن قيام القوات الأمريكية بمصادرة اجهزة الملاحة.

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