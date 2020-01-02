وزير الخارجية الفرنسي يشكر الحكومة العراقية لجهودها باطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين

2020/01/02 | 22:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، شكره الحكومة العراقية لجهودها باطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي السيد جان إيف لودريان، شكر خلاله جهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين اللذين اختطفا يوم ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩، مقدراً موقفها في التعامل مع الظروف الحساسة".

واضاف انه "تناول بحث أهمية التنسيق بين البلدين وضرورة إستمرار التعاون في المعركة ضد داعش وجهود البناء وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".

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