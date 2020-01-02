فرنسا تشكر العراق لاطلاق سراح صحفيين تم اختطافهم نهاية الشهر الماضي

2020/01/02 | 22:04 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةقدمت فرنسا، اليوم الخميس، شكرها للعراق على اطلاق سراح صحفيين فرنسيين تم اختطافهم نهاية الشهر الماضي.وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال...

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