القبض على متهم بقضايا الارهاب شمالي بابل

2020/01/02 | 22:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم بقضايا الارهاب شمالي المحافظة.وقال المتحدث باسم قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "مفارز فوج الطوارئ السادس التابع للقيادة ، تمكنت من إعتقال متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب) لدى محاولته المرور عبر إحدى نقاط التفتيش التابعة للفوج شمالي المحافظة". وبين ان "عملية الاعتقال جرت بعد تدقيق ومقاطعة معلومات مستمسكاته الثبوتية مع قاعدة البيانات الموجودة داخل السيطرة".وأوضح ان "العملية جرت بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الأمن الوطني ومفارز أمن الافراد"، مؤكدا انه "تم نقل المعتقل الى مركز احتجاز أمني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ ما يلزم بحقه من الإجراءات القانونية".

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