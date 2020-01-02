ناشطون عراقيون يسخرون من

2020/01/02 | 22:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتناولت مواقع ووكالات عربية ودولية ومنها " الحرة واخبار السعودية والعرب اليوم " موجة ردود الفعل الساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول قوائم بأسماء ناشطين وسياسيين عراقيين، بدعوى أنهم يتلقون أموالا من السفارة الأميركية في بغداد..القوائم زُعم أنها أخرجت من السفارة الأميركية في أعقاب الاعتداء الذي شنه عليها أفراد الفصائل الموالية لإيران، واحتوت القوائم أسماء عراقيين والرواتب التي يتلقونها، ورقم القيد، وحالتهم الاجتماعية "وفي ردود الفعل قال @jafar في تغريدة، إن نشر معلومات كهذه فيه "استخفاف بعقول الشعب".وقال آخر مستعجبا "تصورا أميركا لسة تستخدم سجلات قوائم..مواصلها الحواسيب والإكسل".وابدى الاعلامي حسام الحاج استغرابه من الزج باسمه في هذه القائمة وكتب قائلا" : لهفي على ملايين الدولارات التي تصرف هكذا اعلام بائس يصدر الهراء والاكاذيب ..ووتحول ميزانياته الى سيارات فارهة وبيوت وثيرة ..!"واضاف الحاج " سيبقى الفشل حليفكم ..وستبقون أميين وحرامية وسنبقى ناجحين بصوتنا ومهنيتنا ".وختم تغريدته بالقول :" اللي مدوخني شنو المعلومة السرية التي اعرفها انا وزملائي ماتعرفها امريكا ؟".وسخر القيادي ريان الكلداني من تلك القوائم وقال في تغريدة إنها "بائسة ومضحكة" وأضاف" "لعلي لا أعرف الكثيرين منهم بل أختلف مع بعضهم إلا أن الانصاف مطلوب بالوقوف ضد الجيوش الالكترونية".أما المغرد علي العائدي فتساءل قائلا "بهذه البساطة تترك أمريكا أسماء قوائم عملائها باستعلامات السفارة؟".

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