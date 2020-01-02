المولى: تحليق الطائرات الامريكية فوق بغداد

2020/01/02 | 22:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي المولى، أن تحليق الطيران الاميركي فوق سماء العاصمة بغداد بشكل مستمر، رسالة "تهديد" للحكومة ...

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