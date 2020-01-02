2020/01/02 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية الفرنسي يهاتف عبد المهدي ويشيد بجهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين

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