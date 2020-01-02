منتخبنا للشابات يخسر امام لبنان ويحتل المركز الاخير في غرب اسيا

2020/01/02 | 22:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خسر منتخبنا للشابات امام لبنان برباعية في بطولة غرب اسيا.

منتخبنا احتل المركز السابع في بطولة غرب اسيا بعد خسارته برباعية نظيفة من منتخب لبنان.

يذكر ان سبع منتخبات شاركت في البطولة

وكانت نتائج منتخبنا كالتالي:

العراق 2_4 الامارات

العراق 0_4 الاردن

العراق 0_4 لبنان

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