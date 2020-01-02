محمد جواد فارس - عام 2020 عام الانتصار لثوار ساحات التحرير

2020/01/02 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_جواد_فارس يوم الشهيد تحية وسلامبك والنضال نؤرخ الأعوامبك والضحايا الغر يزهو شامخاعلم الحساب وتفخر الأرقام الجواهري الكبير عندما بدئت الانتفاضة الجماهيرية في بغداد وتحت نصب الحرية للفنان الراحل جواد سليم و بمؤازرة مدن وقصبات العراق في الوسط والجنوب ، خرجت وهي تحمل شعارين ، هما أريد وطن ،والثاني نازل أخذ حقي ، هذان الشعاران هن بمثابة برنامج وطني لبناء عرا......

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