الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

2020/01/02 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

عقد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة.

وحافظ وزراء الخارجية والداخلية والعدل على مناصبهم بالحكومة الجزائرية الجديدة.

وزير الخارجية: صبري بوقادوموزير العدل: بلقاسم زغماتيوزير المالية: راوية عبد الرحمن

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بغداد اليوم- بغداد

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا.

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بغداد اليوم - خاص

أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، الخميس 2 كانون الثاني 2020، أن "حرب الولاءات" بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران، جعلت سماء العراق وارضه بلا سيادة.

وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حرب الولاءات جع

بغداد اليوم _ متابعة

أكد مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، أن الجيش سيعتبر القوات التي تعتزم تركيا إرسالها إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، ميليشيات مسلّحة وسيقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

وتزامنت تهديدات الجيش ا

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