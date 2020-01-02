لودريان يشكر جهود الحكومة العراقية في إطلاق سراح الصحفيين الفرنسيين

2020/01/02 | 22:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

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