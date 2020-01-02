الجامعة العربية تعتبر قرار البرلمان التركي اذكاء للصراع الدائر فيها

2020/01/02 | 23:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت الجامعة العربية، موافقة البرلمان التركي على تفويض رئيس البلاد بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا، اذكاءً للصراع الدائر هناك.

وأكد مصدر مسؤول بالجامعة في بيان، ان قرار البرلمان التركي تجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة، في الحادي والثلاثين من كانون الأول الماضي، من تشديد على رفض التدخلات الخارجية وضرورة منع، التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، واستمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية وتهديد أمن دول الجوار الليبي، مجددا تأكيد المجلس على دعم العملية السياسية، من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.

وأضاف المصدر ان القرار يمثل مخالفة لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي، والقرارات الدولية ذات الصلة، لافتا الى ان الأمين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط اجرى اتصالاً هاتفياً، مع السكرتير العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اطلع خلاله الأخير على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير بهذا الشأن، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف.

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