الاعلام الامني تعلن مقتل منتسب بهجوم لداعش في ديالى

2020/01/02 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل احد المنتسبين بشرطة ديالى، بهجوم لداعش في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "احد منتسبي فوج طوارئ شرطة ديالى الخامس قتل، بعد أن أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تنفيذ هجوم على أحدى نقاط هذا الفوج في منطقة (امام سافر)، التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

واضافت: "من جانبها شرعت القوات الأمنية بعملية تفتيش بحثا عن الجناة".

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية ابي صيدا، بمحافظة ديالى، عبدالله الحيالي، الخميس (02 كانون الثاني 2020)، عودة 75 % من العوائل التي نزحت خلال الأيام الماضية بسبب النزاعات العشائرية، إلى مناطقها في الناحية.

وقال الحيالي في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدرامني في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل واصابة 3 من طوارئ الشرطة بهجوم شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "داعش شن هجوما على نقطة مرابطة لطوارئ الشرطة شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعق

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت العمليات المشتركة، الخميس (02 كانون الثاني 2019)، بيانا بشأن الانباء التي تحدثت عن مصادرة أجهزة الملاحة الجوية من قبل القوات الامريكية.

وقالت العمليات في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض وسائل الإعلام تناقل

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