الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات قرار البرلمان التركي حول ليبيا

2020/01/02 | 23:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت الخارجية المصرية بأشد العبارات، بقرار البرلمان التركي المتعلق بتفويض رئيس البلاد بإرسال قوات الى ليبيا.

وأكدت الخارجية في بيان، ان الخطوة التركية تُمثل انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، التي شددت على حظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، المنبثقة عن قرار مجلس الامن رقم ألف وتسعمئة وسبعين بالعام الفين واحد عشر، محذرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا، ومن سينتج عنه من تداعيات وتأثير على استقرار منطقة البحر المتوسط.

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