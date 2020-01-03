مسلحون يهاجمون مطعما في الناصرية بسبب خلاف عشائري مع أصحابه

2020/01/03 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان مسلحين مجهولين هاجموا مطعما على الطريق السريع وسط الناصرية بالرصاص بسبب خلاف عشائري مع اصحابه.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "مسلحين أمطروا مطعما على الطريق السريع بمنطقة حي الحكيم وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار بوابل من الرصاص الحي وذلك بسبب خلاف عشائري مع اصحابه".

واضاف ان "الهجوم المسلح تسبب باضرار مادية جسيمة للمطعم وهلع كبير للمتواجدين فيه"، مبينا ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بقطع بعض الطريق بحثا عن الفاعلين".

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