2020/01/03 | 00:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن أبرز نقاط الإجتماع الذي جمع قيادة شرطة المحافظة بالمتظاهرين مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "لقاءً موسع عقد مساء اليوم بين قادة شرطة محافظة ذي قار وعمليات الرافدين من جهة وتنسيقية تابعة للمتظاهرين من جهة اخرى"، لافتا إلى أن "الاجتماع استمر لساعات".

وبين المصدر، ان "الاجتماع بين الطرفين خلص الى عدة أمور، أبرزها نشر الدوريات الأمنية في جميع المناطق للبحث والتفتيش الدقيق للمركبات والستوتات والدرجات ، واحالة الملقى عليهم ممن يملكون اسلحة الى التحقيق بعد ان تم التنسيق مسبقاً مع مجلس القضاء الاعلى باكمال التحقيق باسرع وقت".

وأضاف، كما أن "الاجتماع اتفق أن تجري القوات الامنية ممارسات امنية في المناطق بعد ان تم الاتفاق على تشكيل فريق من كل منطقة يكون متواجد مع القوات الامنية لمعرفة الغرباء فيها ، وكذلك اشخاص من ساحة الحبوبي يكون دورهم يرشدون القوات للغرباء لكي تتعامل معهم القوات الامنية".

واوضح المصدر، أن "قائد الشرطة العميد ريسان الإبراهيمي اكد لممثلي المتظاهرين في الاجتماع ان التحقيق لازال جاري من لجان رفيعة جداً بخصوص احداث جسر الزيتون".

وتابع المصدر، أن "قائد الشرطة طلب من ممثلي المتظاهرين نصب خيمة داخل ساحة الحبوبي تحمل ضباط كبار ليتمكن من تأمين اتصال مباشر معهم لتلافي اي أخطاء او مشاكل مستقبلية".

وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار شهدت انطلاق اليوم حملة كبيرة لم تطلقها منذ اسابيع في المحافظة تضمنت عمليات دهم وتفتيش للمناطق ومتابعة المطلوبين لتقديمهم إلى العدالة في خطوة منها لاعادة الأمن إلى مناطق مدينة الناصرية وضواحيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أبرز نقاط إجتماع قيادة شرطة ذي قار بالمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أبرز نقاط إجتماع قيادة شرطة ذي قار بالمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).