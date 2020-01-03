صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني مع الزيادة الجديدة

2020/01/03 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني.

وقال ...





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