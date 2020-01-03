الدفاع النيابية تناقش مع المشتركة التواجد الاميركي

2020/01/03 | 01:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات المشتركة مسالة التواجد الأمريكي.

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