تحليق مكثف للطيران المروحي بعد سماع دوي انفجارات قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 01:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بسماع دوي انفجارات قرب مطار بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان &q...





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