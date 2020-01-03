سقوط ثلاثة صواريخ قرب مطار بغداد الدولي

2020/01/03 | 01:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، صباح الجمعة، بأن اصوات دوي انفجارات وقعت قرب مطار بغداد.

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