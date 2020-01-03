اصابات وحرق عجلتين بسقوط الصواريخ على احد المعسكرات قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 01:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الجمعة، بوقوع اصابة وحرق عجلتين بسقوط الصواريخ على احد المعسكرات قرب مطار بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "سقوط الصواريخ في في محيط احد المعسكرات قرب مطار بغداد غربي العاصمة، ادى الى وقوع اصابات بينهم عسكريين وحرق عجليتين".

واضاف المصدر ان "احد الصواريخ سقط قرب بناية خاصة بقوات التحالف الدولي".





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