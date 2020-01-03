الاعلام الامني يؤكد سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي

2020/01/03 | 01:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية في بيان، إن "3 صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي".

وأضافت، أن "سقوطها ادى الى احتراق عجلتين اثنين واصابة عدد من المواطنين".

بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مقطع فيديو يوثق حدوث انفجار نجم عن سقوط صاروخ على الطريق الخارجي لمطار بغداد الدولي.

بغداد اليوم - بغداد

حدد الخبير الامني هشام الهاشمي، الجمعة، سبب الانفجارات قرب مطار بغداد ومواقع حدوثها.

وقال الهاشمي في تغريدة له على تويتر، ان "مصادر أستخبارية عراقية قالت ان 3-4 صواريخ سقطت احدها قرب بناية خاصة بقوات التحالف ا

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بسماع دوي انفجارات قرب مطار بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "دوي انفجارات سمع بمحيط مطار بغداد"، ولم يحدد المصدر طبيعتها.

واضاف، ان "سماء العاصمة شهدت تحليقا مكثفا للطير

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