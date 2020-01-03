حسن أحراث - أن تيأس، فأنت لست مناضلا

2020/01/03 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث لتكن 2020 سنة أمل...كنا نردد "المناضل آخر من يعتقل".لكن كثيرا من المناضلين اعتقلوا قبل غيرهم.وأعتقد أن اعتقال المناضل لا يرتبط برغبته في أن يعتقل أم لا.لأن ظروف وأوضاع المناضلين وكذا مهامهم تختلف من مناضل الى آخر.وشخصيا، أحتاط كثيرا من المقولات الجاهزة بغض النظر عن صاحبها/أصحابها، وخاصة إذا استعملت خارج سياقها/إطارها.فكم من مقولة ذات معنى في مكان وزمان معينين، وصارت غير ذلك في مكان وز......

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