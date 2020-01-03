بغداد.. قتلى بسقوط صواريخ على مواقع عسكرية ومدنية قرب المطار

2020/01/03 | 02:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين، عندما استهدف عدد من الصواريخ محيط مطار العاصمة العراقية، بغداد، في وقت متأخر الخميس، وفق ما نقل مراسل الحرة عن مصدر استخباري عراقي.

وأضاف المصدر أن ‏الصاروخ الأول سقط قرب بناء خاص بقوات التحالف الدولي، فيما سقط الصاروخ الثاني على مدرج المطار العسكري.

وأوضح المصدر أن الصاروخ الثالث سقط على مبنى تابع لمركز مكافحة الإرهاب، ​بينما أصاب الصاروخ الرابع الطريق الخارجي للمطار.

يأتي ذلك بعد يومين على اعتداء ميليشيات الحشد الشعبي على السفارة الأميركية في بغداد عقب ضربات جوية أميركية لقواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله العراق، التي كانت قد استهدفت معسكرا للجيش العراقي يضم جنودًا أميركيين.

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