2020/01/03 | 02:11 - المصدر: الغد برس

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أنباء عن سقوط احد الصواريخ في منطقة الشحن الجوي بمطار بغداد

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أنباء عن سقوط احد الصواريخ في منطقة الشحن الجوي بمطار بغداد

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