2020/01/03 | 02:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الجمعة، بوقوع اصابة وحرق عجلتين بسقوط الصواريخ على احد المعسكرات قرب مطار بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابات بسقوط صواريخ قرب معسكر لقوات التحالف ببغداد +فيديو ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابات بسقوط صواريخ قرب معسكر لقوات التحالف ببغداد +فيديو ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).