2020/01/03 | 02:24 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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