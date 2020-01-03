استشهاد مسؤول تشريفات هيأة الحشد الشعبي مع عدد من مرافقيه في قصف مطار بغداد

2020/01/03 | 02:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، باستشهاد مسؤول تشريفات هيأة الحشد الشعبي مع عدد من مرافقيه في ...





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