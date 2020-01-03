استشهاد قيادي في الحشد الشعبي في هجوم صاروخي على بغداد

2020/01/03 | 02:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي باستشهاد مسؤول في الحشد الشعبي وآخرين بعد استهداف سيارتين في قصف طريق مطار بغداد....

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