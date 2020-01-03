فواد الكنجي - الهروب من المواجهة ليس حلا

2020/01/03 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فواد_الكنجي نودع عاما..ونستقبل عاما جديدا......! عام 2019 يمضي من عمر الزمن..ومن عمر الإنسان؛ ليضاف إلى سجل التاريخ بإحداث تكتب على صفحاته ما مضى؛ تاركنا لنا في الذكريات؛ أوجاع وأفراح..نجاحات وإخفاقات..ومع زمن الأرض نمضي..دون توقف ودون إشارات يحذر عن اتجاه المسار بوجود انحناء..وانزلاق..و مطب..و انجراف..أو امن..و هدوء..و صفاء..و سلام، ليأخذنا إلى يوم جديد..نواجه فيه لحظات دخولنا العام الجديد ......

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