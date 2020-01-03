التلفزيون العراقي الرسمي: اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 04:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

افادت محطة "العراقية" الرسمية، فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2019) باغتيال نائب رئيس هيأة ...





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