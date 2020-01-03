2020/01/03 | 05:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الخزعلي للمربد: استشهاد سليماني والمهندس كان بضربة جوية امريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/03 | 05:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النائب الخزعلي للمربد: استشهاد سليماني والمهندس كان بضربة جوية امريكية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النائب الخزعلي للمربد: استشهاد سليماني والمهندس كان بضربة جوية امريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).