الحشد الشعبي يؤكد مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني قرب مطار بغداد

2020/01/03 | 05:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

اصدر الحشد الشعبي، فجر الجمعة، بياناً اكد فيه مقتل نائب رئيس هيأة الحشد ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني قرب مطار بغداد.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، قد استشهدا بغارة امريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".

وكانت محطة "العراقية" الرسمية، قد افادت فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2019) باغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت المحطة عن مصدر في اعلام الحشد الشعبي، لم تسمه، إن "نائب رئيس الهيأة ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني استشهدا بقصف استهدف عجلتهم على طريق مطار العاصمة بغداد".

وبحسب مصادر أمنية، فإن المهندس وسليماني وصلا على متن طائرة من سوريا الى مطار بغداد، واثناء خروجهما منه، استهدفت العجلة التي كانت تقلهما، الى جانب مسؤول العلاقات في الحشد الشعبي، وعدد من مرافقيه العراقيين، وعددهم قرابة 4 أشخاص".

وفي منتصف ليل الخميس- الجمعة، سمع دوي انفجارات قرب مطار بغداد، فيما أكدت خلية الاعلام الأمني في بيان، أن مصدره هو وقوع 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المطار الدولي.

بدوره نعى النائب والناطق السابق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي، كلاً من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر (ابو مهدي المهندس) وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال الأسدي في بيان مقتضب، فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2020) “عظم الله أجوركم بفقد القائدين الشجاعين الحاج سليماني والحاج المهندس وتغمدهم الله شهداء بواسع رحمته، وجزاهم عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء بما قدموا وعملوا”.

قبل ذلك، افاد مصدر امني، الجمعة، باستشهاد مسؤول تشريفات هيأة الحشد الشعبي مع عدد من مرافقيه في قصف مطار بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "مسؤول تشريفات هيأة الحشد الشعبي محمد رضا استشهد مع اثنين من مرافقيه و3 ضيوف على الطريق الداخلي لمطار بغداد الدولي في القصف الذي تعرض له المطار".

وذكر الخبير الامني هشام الهاشمي، في تغريدة له على تويتر، ان "الذين تم استهدافهم على الطريق الداخلي لمطار بغداد، هم؛ من دائرة تشريفات الحشد الشعبي محمد رضا وحسن مقاومة ومحمد الشيباني، و3 ضيوف من الجنسية الإيرانية".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد اكدت، الجمعة، سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولي.

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افادت محطة "العراقية" الرسمية، فجر الجمعة (3 كانون الثاني 2019) باغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت المحطة عن مصدر في اعل

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